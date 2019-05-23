الرئيس التونسي يبحث مع مبعوث الرئيس الغاني التعاون الثنائي

استقبل رئيس الجمهورية التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس، بقصر قرطاج ياو أوسافاو مارفو، المبعوث الخاص للرئيس الغاني.



وسلّم المبعوث الخاص الغاني رسالة إلى الرئيس التونسي من نظيره الغانى نانا أكوفو أدو، تتعلق بترشح غانا لاحتضان مقرّ الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وتعزيز الاندماج داخل القارة الإفريقية.



ونوه أكوفو، في رسالته إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والدور الكبير الذي لعبه الحبيب بورقيبة وكوامي نكروما في تطوير هذه العلاقات.. مؤكدا حرص تونس على دفع مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين وتكثيف نسق الزيارات والمشاورات بين الجانبين على المستوى الثنائي ومتعدّد الأطراف لا سيما فيما يتعلق بالقضايا التي تهم مستقبل القارة الإفريقية.



وأكّد رئيس الجمهورية التونسي في هذا السياق التزام تونس بدعم انتمائها الإفريقي وسعيها المتواصل إلى مزيد توثيق علاقاتها مع كافة دول القارة.. مشيرا إلى أهمية الاتفاق المتعلق بإقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية كخطوة على درب تعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي.



من جانبه، نوّه المبعوث الخاص الغاني بمكانة تونس على الساحة الإفريقية، وبدورها المؤثر والريادي في رسم مستقبل أفضل لإفريقيا، مؤكدا التزام رئيس الدولة بتعزيز البعد الإفريقي لتونس ودعمه للجهود المبذولة الرامية إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي لدول القارة التي تزخر بإمكانيات بشرية وثروات طبيعية هائلة من شأنها أن تمكّن القارة الإفريقية من تحقيق تنمية شاملة ومتضامنة وتشكّل قوة اقتصادية وازنة في المستقبل.