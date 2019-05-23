الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة من الغد الجمعة بمعدل 3 درجات على القاهرة والوجه البحري، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك طقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد.



وتابع"رئيس هيئة الأرصاد الجوية"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك انكسار لدرجات الحرارة بحيث تنخفض من 7 إلى 8 درجات من السبت المقبل، مشيرًا إلى أن السبب في هذا الارتفاع في درجات الحرارة هو وجود موجة قادمة من السودان وأخرى من شبة الجزيرة العربية في نفس التوقيت.



وحذر، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما حذر مرضي الجهاز التنفسي من الأتربة، وطالبهم بضرورة استشارة الطبيب.

