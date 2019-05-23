حملة "يلا شباب" تشارك في نهائي الدورة الرمضانية بالبحيرة

شارك محمد محمد صقر، منسق عام حملة "يلا شباب"، في المباراة النهائية التي أقيمت بمحافظة البحيرة، في إطار فعاليات الدورة الرمضانية التي تقيمها الحملة.



وأوضح صقر، أن الدورة الرمضانية تأتي ضمن نشاط الحملة في دعم الرياضة، وإبراز المهارات الرياضية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى من خلال خطتها للتنمية المستدامة إلى توفير بيئة أكثر جذبا وإيجابية لتمكين الشباب الموهوبين وتنمية قدراتهم الإبداعية والذهنية والبدنية، وهو ما وجهت به القيادة السياسية للدولة فى العديد من الخطابات.



وأكد صقر، أن ذلك من خلال الإستراتيجية التي تسعى الحملة لتنفيذها، مشيرا إلى أنه تم تكريم فرق كرة القدم المشاركة في الدورة وإهدائهم درع الحملة، جاء ذلك بحضور الدكتور نزار سامى ومحمد صالح ومحمد خميس منسق حملة يلا شباب بمحافظة البحيرة.