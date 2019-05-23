ارتفاع درجات الحرارة يُخلي شوارع قنا من المارة

خلت مدينة قنا، لليوم الثاني على التوالي، من المارة في شوارع المدينة، للتزامن مع موجة الحرارة الشديدة، وعقب التحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 43 درجة، الأمر الذي أدى إلى قلة أعداد المارة في الشوارع، إلا الموظفين أثناء ذهابهم لأعمالهم، وما ساعد على ذلك أيضًا إعلان وزير التربية والتعليم تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوى وامتحانات الدبلومات الفنية.



وقد قرر محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان، في لفتة إنسانية منه، تعديل مواقيت العمل الرسمية لعمال النظافة بمختلف مراكز ومدن المحافظة يومي الخميس والجمعة، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الفترة طبقا لما ورد بتقرير هيئة الأرصاد الجوية.