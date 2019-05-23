انتهاء مسيرة عبدالشافي مع الأهلي السعودي

رفضت إدارة نادي أهلي جدة السعودي، تجديد عقد الظهير الأيسر محمد عبدالشافي، لينتهي مشواره مع الفريق في شهر يونيو المقبل.



وقال محمد رضا، وكيل أعمال اللاعب في تصريحات صحفية: "إدارة الأهلي لن تجدد عقد عبدالشافي ووجهت له الشكر على ما قدمه مع الفريق طوال الفترة الماضية، وهو ما تفهمه اللاعب صاحب الـ33 عاما".



وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن عبدالشافي يمتلك 3 عروض، أحدها سعودي إلى جانب عرضين من أندية الخليج، بالإضافة إلى إمكانية عودته للزمالك واختتام مشواره مع "الفارس الأبيض".



وانضم عبدالشافي لأهلي جدة خلال موسم 2014-2015 قادمًا من الزمالك المصري، قبل أن ينتقل للفتح لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة في يناير 2018، قبل أن يعود للأهلي من جديد.