القاهرة : الخميس 23 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
01:30 ص

عادل إمام: ظهرت عبقريتى فى الإبتدائية وتعلمت التمثيل من تقليد المدرسين
09:32 م

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)
09:21 م

الإفتاء: تحريم شرب الشيشة ليس قطعيًا

سياسي
الخميس 23/مايو/2019 - 12:00 ص

"الوفد" بالوراق ينظم حفل إفطار جماعي للعائلات

الوفد بالوراق ينظم
إسلام نصير
dostor.org/2640233

نظم حزب الوفد بمنطقة الوراق، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وتنظيم النائب الوفدي سعد بدير، وعمرو حسين هندي نائب لجنة حزب الوفد بالجيزة، اليوم الأربعاء، حفل إفطار جماعي لعائلات ورموز حى الوراق وأوسيم.

وأكد النائب الوفدي سعد بدير، نائب الوراق وأوسيم، أن الهدف من هذا الافطار هو التواصل مع ابناء دائرة الوراق واوسيم في هذه الأيام المباركة.

وأضاف النائب الوفدي، أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح ثلاث مقرات بحى الوراق لخدمة الأهالي وجمع كافة المشاكل والعمل على حلها من خلال مؤسسات الحزب.

ووجه التحية للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، على دعمه للجان العامة واللجان الفرعية للحزب بكافة المحافظات من أجل أن يستمر الوفد بالتواجد والتفاعل مع المواطنين.

وأشاد عمرو حسين هندي نائب لجنة حزب الوفد بمحافظة الجيزة، خلال حفل الإفطار الذي تم تنظيمه بالوراق، مشيرا إلى أن هذا الافطار شهد حضور كبير من عائلات حى الوراق واوسيم لتلبية دعوة حزب الوفد لحضور إفطار الأسرة الوحدة.

وأضاف "هندي" أن هذا هو الإفطار الجماعي الثاني الذي ينظمه الحزب في الوراق هذا العام، لافتا إلى أن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة يحرص على التواصل الدائم مع المواطنين من أجل رصد مشاكلهم والعمل على حلها وهذا هو دور حزب الوفد بيت الأمة، وأن حفل الافطار شهد حضور الشباب وكبار السن والشيوخ وهذا دليل على تواجد حزب الوفد.

ونوه نائب لجنة حزب الوفد بالجيزة بأن الجميع حضر الأمسية الدينية التي أقيمت عقب صلاة التراويح بمسجد أحمد رمضان بالوراق، وحاضر فيها الشيخ رمضان عبد المعز، قائلا: "الشيخ رمضان عبد المعز أخ وصديق عزيز ولبى الدعوة وحضر وقدم حديث طيب عن فضل شهر رمضان المبارك وهذه هي المرة الثانية التي يأتي فيها إلى منطقة الوراق لذلك نوجه له الشكر".

وأوضح نائب لجنة حزب الوفد بالجيزة، أن النائب سعد بدير من أنشط النواب ويحرص على التواصل مع الاهالي وكذلك نواب الوفد في كافة المحافظات وهذا لأنهم نواب الأمة ويعلمون ما هو دور نائب الأمة لذلك الهئية البرلمانية لحزب الوفد وبشهادة العديد هي أقوى لجنة داخل البرلمان في الأداء التشريعي والخدمي وهذا بفضل.

وتابع أن هذا النجاح بفضل توجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة الذي وضع حزب الوفد في مكانه صحيحة منذ أن تولي رئاسة الحزب ونجح في ترجمة ثقة الوفدين إلى عمل حقيقي على أرض الواقع.

"الوفد" بالوراق ينظم حفل إفطار جماعي للعائلات
"الوفد" بالوراق ينظم حفل إفطار جماعي للعائلات
"الوفد" بالوراق ينظم حفل إفطار جماعي للعائلات
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

"الوطنية للانتخابات": نتعهد أن ندير الاستفتاء بضمير القاضى

منذ 11 شهر

اليوم.. البرلمان يحسم الخلاف بين الأزهر والأوقاف حول الفتوى العامة

منذ 11 شهر

غدًا.. التحالف السياسى المصرى ينظم احتفالية بمناسبة 30 يونيو

منذ 11 شهر

برنامج ديني يتصدر قائمة "الأسوأ" في رمضان 2018

منذ سنة و نصف

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ سنة و نصف

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

الآن

السيطرة على حريق فى النادي الأهلي فرع الشيخ زايد

"الأرصاد" تجدد تحذيرها من طقس الخميس: لا تخرجوا إلا للضرورة

أزارو يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي

تنصيب عمود مرنبتاح على قاعدته بالبهو العظيم بالمتحف الكبير بعد ترميمه

ads
ads
الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة الصور المتداولة للقبض على طلبة أولى ثانوي

ماذا يحتاج الأهلي من القمة للتتويج بالدوري حال فوز الزمالك بكل مبارياته؟

بسبب الحرارة.. "الحكومة" تكشف حقيقة منح العاملين بالجهاز الإداري إجازة غدًا

أول رد من الأهلي على إعلان مؤجلات الدوري

ألبومات الصور

محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزى

محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة بنك الدم بمستشفى مطوبس المركزى

محافظ كفر الشيخ يطالب بتحسين الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى مطوبس

"الثقافة" تكرم مساعد وزير الصحة ضمن مبادرة "نجم بلدنا"

رياضة

وول ستريت تهبط بفعل الحرب التجارية بين أمريكا والصين

فيلانويفا يشكر جماهير اتحاد جدة السعودي بعد انتهاء الموسم

بيع تذاكر مانشستر يونايتد الموسمية في زمن قياسي

نجم الساعة

الشيخ سيد سعيد: سورة يوسف عشقى.. ولا أطلب أجرًا على قراءة القرآن

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة الصور المتداولة للقبض على طلبة أولى ثانوي

ماذا يحتاج الأهلي من القمة للتتويج بالدوري حال فوز الزمالك بكل مبارياته؟

بسبب الحرارة.. "الحكومة" تكشف حقيقة منح العاملين بالجهاز الإداري إجازة غدًا

أول رد من الأهلي على إعلان مؤجلات الدوري

الرئيس نيوز

بالصور: أسرة القتيل الفلسطيني تتسلم جثمانه من "مشرحة زينهم"

أمريكا تدرس إرسال آلاف الجنود للشرق الأوسط بسبب التوتر مع إيران

مصدر أمني يكشف حقيقة الصور المتداولة للقبض على طلبة أولى ثانوي

إندونيسيا تفرض قيودًا على "واتسآب وفيسبوك" بعد مصرع 6 في أعمال شغب

"منظمة التحرير" تعلن مقاطعة فلسطين لـ"مؤتمر البحرين الاقتصادي"

كشكول

"صورة". . التعليم تعلن الجدول المعدل للأول الثانوي بعد تأجيل مادة اللغة الأجنبية الأولى

"النظام سلوك" حلقة جديدة من حملة عُد لأصلك لطلاب الأزهر

القاهرة الأزهرية تعلن تعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية

التعليم توجه الإدارات بعدم إغلاق أجهزة التقدير الإلكتروني في هذه الأيام

بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. هندسة القاهرة تعلن تنبيهات وإرشادات خلال الامتحانات

الأمصار

مرة أخرى.. الولايات المتحدة تدعو لحل الأونروا

يعمل لصالح الحرس الثوري.. فرنسا تسلم أمريكا مهندسا إيرانيا

إطلاق سراح إيطالي ظل رهينة في سوريا لنحو 3 سنوات

العنف يتصاعد في جاكرتا اعتراضا على نتيجة الانتخابات

تركيا تخفض رسوم واردات 22 منتجا أمريكيا

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

الحكم بالإعدام على الآنسة أم كلثوم (صورة)

دعاء اليوم 17 السابع عشر من رمضان 1440 فضل وثواب دعاء اليوم السابع عشر

بتوفير العملات المعدنية.. امرأة تحقق إنجازًا "غير متوقع"

الصحة

بعكس الشائع.. علماء يحذرون من الجلوس المعتدل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎