"الوفد" بالوراق ينظم حفل إفطار جماعي للعائلات

نظم حزب الوفد بمنطقة الوراق، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وتنظيم النائب الوفدي سعد بدير، وعمرو حسين هندي نائب لجنة حزب الوفد بالجيزة، اليوم الأربعاء، حفل إفطار جماعي لعائلات ورموز حى الوراق وأوسيم.



وأكد النائب الوفدي سعد بدير، نائب الوراق وأوسيم، أن الهدف من هذا الافطار هو التواصل مع ابناء دائرة الوراق واوسيم في هذه الأيام المباركة.



وأضاف النائب الوفدي، أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح ثلاث مقرات بحى الوراق لخدمة الأهالي وجمع كافة المشاكل والعمل على حلها من خلال مؤسسات الحزب.



ووجه التحية للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، على دعمه للجان العامة واللجان الفرعية للحزب بكافة المحافظات من أجل أن يستمر الوفد بالتواجد والتفاعل مع المواطنين.



وأشاد عمرو حسين هندي نائب لجنة حزب الوفد بمحافظة الجيزة، خلال حفل الإفطار الذي تم تنظيمه بالوراق، مشيرا إلى أن هذا الافطار شهد حضور كبير من عائلات حى الوراق واوسيم لتلبية دعوة حزب الوفد لحضور إفطار الأسرة الوحدة.



وأضاف "هندي" أن هذا هو الإفطار الجماعي الثاني الذي ينظمه الحزب في الوراق هذا العام، لافتا إلى أن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة يحرص على التواصل الدائم مع المواطنين من أجل رصد مشاكلهم والعمل على حلها وهذا هو دور حزب الوفد بيت الأمة، وأن حفل الافطار شهد حضور الشباب وكبار السن والشيوخ وهذا دليل على تواجد حزب الوفد.



ونوه نائب لجنة حزب الوفد بالجيزة بأن الجميع حضر الأمسية الدينية التي أقيمت عقب صلاة التراويح بمسجد أحمد رمضان بالوراق، وحاضر فيها الشيخ رمضان عبد المعز، قائلا: "الشيخ رمضان عبد المعز أخ وصديق عزيز ولبى الدعوة وحضر وقدم حديث طيب عن فضل شهر رمضان المبارك وهذه هي المرة الثانية التي يأتي فيها إلى منطقة الوراق لذلك نوجه له الشكر".



وأوضح نائب لجنة حزب الوفد بالجيزة، أن النائب سعد بدير من أنشط النواب ويحرص على التواصل مع الاهالي وكذلك نواب الوفد في كافة المحافظات وهذا لأنهم نواب الأمة ويعلمون ما هو دور نائب الأمة لذلك الهئية البرلمانية لحزب الوفد وبشهادة العديد هي أقوى لجنة داخل البرلمان في الأداء التشريعي والخدمي وهذا بفضل.



وتابع أن هذا النجاح بفضل توجيهات المستشار بهاء الدين أبو شقة الذي وضع حزب الوفد في مكانه صحيحة منذ أن تولي رئاسة الحزب ونجح في ترجمة ثقة الوفدين إلى عمل حقيقي على أرض الواقع.