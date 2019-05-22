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الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:25 م

الكنيسة بالمعادي تصلي لأجل الطلبة في الامتحانات

الأنبا دانيال أسقف
الأنبا دانيال أسقف المعادي
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
dostor.org/2640010

عقد نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، أمس، لقاءً تشجيعيًا لطلبة وطالبات الثانوية العامة، بكنيسة الملاك ميخائيل بالمعادي.

بدأ اللقاء بالقداس الإلهي الذي تولى نيافته خدمته وشاركه عدد من الآباء الكهنة، وأعداد كبيرة من الطلبة والطالبات ممن يستعدون لدخول امتحانات الثانوية العامة الشهر المقبل.

وعقب القداس ألقى نيافته كلمة مناسبة ثم قدم لهم بعض الهدايا التذكارية.
ويحرص نيافة الأنبا دانيال على الالتقاء بطلبة الثانوية العامة في هذا التوقيت من كل عام، لمساندتهم روحيًا ومعنويًّا.

وتنظم عددا من الإيبارشيات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات للقداس تصلي بها لأجل الطلاب بفترة الامتحانات ونجاحهم، خاصة من هم في مرحلة الجامعات ومرحلة الثانوية العامة.

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