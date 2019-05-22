حبس المتهم بقتل ربة منزل لسرقتها بعين شمس

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة برئاسة المستشار احمد عز الدين المحامي العام الأول، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل ربة منزل بغرض السرقة في عين شمس.



وكشفت تحقيقات النيابة أنه عقب ورود بلاغ من زوج المجني عليها بالعثور على زوجته "أم محمد" 59 سنة، مذبوحة داخل منزلهم، وتبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن "4 غوايش ذهب" ومبلغ مالي 700 جنيه، وتبين أن المتهم تخلص من المجني عليها عقب شعورها بتواجده بالشقة.



كان قسم شرطة عين شمس قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل بالشقة سكنها ومصابة بجرح طعنى بالظهر وبجوارها سكين مدمم، وبسؤال زوجها صاحب محل عصائر، قرر بتلقيه اتصال هاتفى من عامل بالمحل ملكه أبلغه خلاله بأن زوجته المتوفاة اتصلت به وطلبت منه الحضور لتوصيل بعض المرطبات للمحل عمله، ولدى وصوله وبالطرق على الباب لم تستجيب، فحضر وبفتح باب الشقة فوجئ بوفاتها على النحو المشار إليه، واكتشف سرقة (عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 700 جنيه)، ونفى علمه بملابسات الحادث، وبسؤال الأخير أيد ما جاء بأقواله.



فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل طرف زوج المجنى عليها - سن 30 - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وأصل بلدته أسيوط، مصاب بخدوش باليد والوجه والرقبة).



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية بمسكنها فخطط لسرقتها، وبتاريخ الواقعة استغل تواجد زوج المجنى عليها بالمحل عمله وتوجه للشقة سكنها، وعقب فتحها الباب تعدى عليها بسلاح أبيض عبارة عن (سكين) كان متواجدا بمكان الحادث محدثا إصابتها التى أودت بحياتها، واستولى على المسروقات المشار إليها وفر هاربا.



وتم بإرشاد المتهم ضبط مبلغ مالى قدره (335 جنيها) من متحصلات الحادث بمسكنه، وكذا ضبط (عدد 2 هاتف محمول المستولى عليهما) لدى عميلين (حسنى النية)، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.