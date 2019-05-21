إصابة دييجو كوستا بالتواء في الكاحل

تعرض دييجو كوستا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد لالتواء في الكاحل الأيسر، خلال المباراة الودية التي خاضها فريقه أمام بيتار الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء.



وتعرض كوستا للإصابة في الدقيقة 23 إثر عرقلة من لاعب في الفريق المنافس، واضطر للخروج من المباراة في الدقيقة 28 وبعدها بوقت قصير أعلن أتلتيكو أن اللاعب تعرض لالتواء في الكاحل الأيسر، ولكن أن الآشعة التي خضع لها اللاعب أكدت سلامة العظم.



ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوض أخرى فور العودة لمدريد للوقوف على درجة الإصابة.



وعاد كوستا للعب مع الفريق للمرة الأولى منذ السادس من أبريل الماضي عندما حصل على البطاقة الحمراء في مباراة برشلونة وتلقى عقوبة الإيقاف لثماني مباريات بسبب تجاهله للحكم خيسوس جيل مانزانز.