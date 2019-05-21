الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الإسماعيلي وتدريبات منفردة لحراس المرمى

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء تحضيراته لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 18 للدوري الممتاز والمقررة مساء غد الأربعاء في برج العرب بالإسكندرية.

وأدى الفريق الأحمر تدريبه الأخير اليوم على ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة تحت إشراف الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الذي بدأ التدريب بمحاضرة مطوَّلة للاعبين داخل الملعب تحدث خلالها عن العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وطالبهم باستمرار السير في طريق الانتصارات، وحصد ثلاث نقاط جديدة في مشوار الفريق نحو الفوز بلقب الدوري.

وحرص لاسارتي خلال المران الجماعي على تخصيص فقرة مطوّلة للتدريب على الكرات العرضية، مع تنفيذ بعض الجمل الفنية وذلك في ختام استعدادات الفريق لمباراة الغد وقام لاسارتي بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات، وأولى اهتمامًا بالجانب التكتيكي في ختام استعدادات الفريق لمواجهة الإسماعيلي.

وأدى محمد الشناوي، وشريف إكرامي، ومصطفى شوبير، وأحمد طارق، حرّاس مرمى فريق الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس، والذي حرص على تجهيز الرباعي قبل إعلان قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء غدٍ.

وبدأ مران الحراس بتدريبات بدنية خفيفة، قبل التركيز على كيفية التصدي للتسديدات من مختلف الزوايا، ومن خارج وداخل منطقة الجزاء، وقام سليمان بتصحيح الأخطاء أولًا بأول وإعطاء التوجيهات اللازمة.

من جهة أخرى، اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية علي لطفي حارس الفريق، والذي يخضع لبرنامج تأهيلي بعد تعرضه لإصابة بجزع خفيف في الرباط الداخلي للركبة أبعده عن المشاركة في المران الجماعي.

وأكد الجهاز الفني جاهزية لطفي للمشاركة الجماعية عقب مواجهة الإسماعيلي بعد أن تحسنت حالة اللاعب بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 73 نقطة من 31 مباراة بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة من نفس عدد المبارايات.