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الثقافة
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:27 م

بالصور.. القومي لثقافة الطفل يواصل احتفالات "أهلا رمضان"

بالصور.. القومي لثقافة
جمال عاشور
dostor.org/2638425

تستمر فعاليات احتفالات ليالي رمضان الثقافية "أهلا رمضان"، لليوم العاشر على التوالى، والتي ينظمها المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، وقد شهدت الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب أمس الإثنين 15 رمضان العديد من الأنشطة الثقافية والفنية.

تم تقديم أوبريت "الليلة الكبيرة" لمسرح القاهرة للعرائس على مسرح الطفل، أعقب ذلك "حدوتة رمضانية" مع الكاتب الصحفي والفنان محمد بغدادى رئيس تحرير روز اليوسف الأسبق ومدير قناة الجزيرة للأطفال.

ثم قدم السيرك القومي مجموعة من أجمل عروضه، وفي ركن الفنون التشكيلية تم تقديم مجموعة متنوعة من الورش الفنية كورشة تعليم الخزف، وتاج المعرفة، ومجلة حائط عن صحابة الرسول، وتلوين، بالإضافة إلى المسابقات الثقافية والفنية اليومية ولعبة السلم والثعبان، وفوازير رمضانية في قسم السينما، كما استمرت عروض المسرح الأسود المبهرة التي تقدمها يوميا فرقة كيان ماريونت بقيادة الفنان شعبان أبو الفضل، والورش المتخصصة للأطفال ذوي الإعاقة.

وعلى المسرح الكبير بالحديقة الثقافية قدم الساحر نبيل بركات عروضه السحرية المتميزة، قدمت بعدها فرقة سوهاج للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة عروضها الاستعراضية، واختتم المسرح فعالياته بعرض مسرحية "مقامات مصرية"، تأليف هشام السحار، وإخراج حسن الوزير.

كما استمرت مشاركة المركز القومي لثقافة الطفل في فعاليات معرض فيصل للكتاب لليوم الثامن على التوالي، فقدم فنانو المركز مجموعة متنوعة من الورش الفنية للأطفال منها ورشة رسم لقاع البحر وورشة قراءة، وتم إهداء الأطفال مجموعة من أحدث إصدارات المركز لتنمية عادة القراءة لديهم.

بالصور.. القومي لثقافة الطفل يواصل احتفالات "أهلا رمضان"
بالصور.. القومي لثقافة الطفل يواصل احتفالات "أهلا رمضان"
بالصور.. القومي لثقافة الطفل يواصل احتفالات "أهلا رمضان"
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