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الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 03:02 ص

شاناهان: التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية "كانت ناجحة"

شاناهان: التدريبات
عبير سليم
dostor.org/2575785

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان إن تدريبات "دونج مينج (تحالف)" العسكرية المشتركة الجديدة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي حلت محل تدريبات "الحل الرئيسي" المشتركة بينهما، كانت ناجحة للغاية، بينما حصل الجانبان فيها على دروس سيتم تطبيقها على تدريبات قادمة في الخريف من العام الجاري.

وأضاف بحسب ما أوردت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الثلاثاء، خلل اجتماع مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو أمس بواشنطن، "أعتقد أن البلدين لم يقلصا حجم التدريبات، بل أنهما يزيدان من القدرات، والتأكد من عدم وجود ثغرات في الاستعدادات العسكرية.

وحلت تدريبات "دونج مينج" محل تدريبات "الحل الرئيسي" المشتركة بين سول وواشنطن في مارس الماضي من أجل دعم الدبلوماسية تجاه كوريا الشمالية.

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