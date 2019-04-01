تويتر يحتفي بـ"صلاح"

احتفى موقع "تويتر" للتغريدات القصيرة بالدولي المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، بوضع صورته على غلاف الحساب الرسمي للموقع.



ووضع موقع "تويتر"، صورة احتفال محمد صلاح مع فيرمينو بهدف الفوز أمام نادي توتنهام هوتسبير أمس، الذي ساهم صلاح في تسجيله، كغلاف للصفحة الرسمية لموقع التغريدات القصيرة في ظاهرة نادرة الحدوث على الحساب الرسمي للموقع.



يذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول للفوز أمس على توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف في قمة الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، ليتصدر الريدز جدول ترتيب البريميرليج مؤقتًا.