مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم 31 / 3 / 2019 الدوري الانجليزي

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام مباشر اليوم الأحد 31 / مارس / 2019 | مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر ، يستضيف فريق ليفربول فريق توتنهام ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب آنفيلد وتمكن فريق ليفربول من الفوز على فريق فولهام، ليحتل صدارة جدول ترتيب البريميرليج وتفوق على فريق مانشستر سيتي الذي تراجع للمركز الثاني بنقطتين فقط، إلا أن الفريق يسعى أن يحقق الفوز وأن يحافظ على صدارة الجدول خلال مباراتهم أمام توتنهام.





ونحن عبر موقع “الدستور” ننقل لكم رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر ويأمل فريق توتنهام أن يعوض الخسارة التي تلقاها خلال مباراته أمام ساوثامبتون خلال دوري الإنجليزي، إلا أنه بات مهدداً بأن يفقد المركز الثالث والخروج من دوري أبطال أوروبا للموسم القادم بعد أن خسر خلال مباراته أمام القديسين ليصبح رصيد السبيرز 61 نقطة، ليحتل فريق آرسنال المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط عد فريق مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الخامس برصيد 3 نقاط، إلا أن فريق ليفربول إذا تعرض للخسارة خلال هذه المباراة سوف يخسر مقعده في الكأس ذات الاذنين خلال الموسم القادم.





فيما أكد “يورجن كلوب” المدرب الفني لفريق ليفربول أن فريقه قد أنهى استعداداته الأخيرة لمواجهة فريق توتنهام والفوز عليه خلال هذه المباراة، ومن المقرر أن تشهد مباراة ليفربول وتوتنهام غياب اللاعبين الثنائي جو جوميز ومتوسط الميدان تشامبرلين، إلا أن الفريق لن يفقد أي لاعب بسبب الإيقاف.





فيما صرح المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام أن الفريق قد أنهى مرانه الأخيرة استعداداً لمواجهة فريق ليفربول والفوز عليه، ومن المقرر أن يغيب عن صفوف توتنهام أمام ليفربول اللاعب إيريك داير، سيرج أورييه بسبب الإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر بسبب الإيقاف.





ومن المتوقع أن تشهد مباراة ليفربول وتوتنهام منافسة قوية من كلا الفريقين الذي يأمل كلاً منهما أن يحقق الفوز دون سواه، وأن يفوز بلقب البطولة خلال هذا الموسم.





ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول أمام توتنهام على ملعب آنفيلد في تمام الساعة 18:30 بتوقيت السعودية، والساعة 17:30 بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع المباراة على beIN SPORTS HD 2.