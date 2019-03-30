وزيرة التضامن تكشف تفاصيل جديدة عن ملف الغارمات

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن العمل بدأ فورًا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أن بعض الملفات يتم العمل فيها بالفعل منذ فترة مثل ملف الغارمات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "نحلل ملف الغارمات منذ فترة، نحصرهم في السجون، نحلل أعدادهم، ونبحث هل الغرم أول مرة ولا ثاني مرة؟، وهل سببه تجهيز عروس، أم إجراء جراحة؟".

ولفتت إلى أن هناك شق ثقافي مرتبط بالأمية المالية، مضيفة: "ندرس الملف منذ فترة، ومستمرون في فحصه للوصول لحزمة سياسات تسيطر عليه".

وفيما يخص قانون الأحوال الشخصية، أوضحت أن أكثر من جهة تعمل عليه، فهناك مشروع يصيغه المجلس القومي للمرأة، ومشروع آخر يعمل عليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ووزارة التضامن تسعى للتنسيق لتقديم مشروع واحد، مؤكدة أن الهدف ليس حماية المرأة فقط، وإنما للأطفال، والتوازن بين حق الرجل والمرأة.