الباز يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية للمحامي عصام سلطان داخل محبسه

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، حقيقة الشائعات المتداولة حول مرض المحامي عصام سلطان، وتدهور حالته الصحية داخل محبسه، وسقوطه مغشيا عليه في إحدى جلسات المحاكمة حاليا.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن من كشف حقيقة هذه الشائعات هو أحمد أبو العلا ماضي، ابن أبو العلا ماضي، وهو محامي عصام سلطان، موضحا أنه كتب تدوينة عبر صفحته أكد فيها أن المحامي عصام سلطان بخير، وأن الصور المتداولة حول سقوطه مغشيا عليه هي صور قديمة من جلسات محاكمة تعود لعام 2016.

وتابع الباز، أن هناك لجان إلكتروينة تروج الأكاذيب من آن لآخر لإشاعة الفوضى في مصر.