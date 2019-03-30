محمد الباز يكشف تحركات "المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة" ضد مصر

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على تحركات "المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة" للهجوم على مصر.

وقال الباز خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن هذه المنظمة يرأسها هاني القاضي، وهو عضو في تنظيم الإخوان، مقيم في نيوجيرسي، وأوضح أن المنظمة تضم عددًا من الشخصيات الإخوانية الإرهابية مثل وليد شرابي وآيات العرابي.

ولفت الباز، إلى أن هذه المنظمة ستتوجه لزيارة الكونجرس الأمريكي في 2 أبريل ليبدوا اعتراضهم على الإعدامات، والتعديلات الدستورية، وأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأشار الباز، إلى أن هذه ليست الزيارة الأولى لمنظمة للكونجرس، فسبق وقدموا تقارير محرضة ضد مصر في مايو 2018، وفي مايو 2017.

وعرض الباز، صورًا من اجتماع المنظمة للتنسيق، لاجتماعهم مع الكونجرس، وفي الصورة ظهر أحد أعضاء المنظمة، يرتدي كرافتة علم أمريكا، وعقب: "انحطاط من الآخر، وتسخين دائم ومستمر على البلد، وهذا التسخين للآسف لا يقابله انتباه من الداخل، فالناس مشغولة في خناقات جانبية لا قيمة لها".