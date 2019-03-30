منتخب جامعة الوادى الجديد يصعد للدور النهائى بدورى ألعاب الجنوب

أعلنت جامعة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن صعود منتخب الجامعة لدور النهائي في بطولة العاب جامعات جنوب الصعيد التي تقام تحت إشراف وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي وتستضيفه المحافظة، وذلك بعد تغلبه علي فريق جامعة أسوان ليقابل منتخب جامعة سوهاج في المباراة النهائية.

وأكد بيان إعلامي صادر عن اتحاد طلاب جامعة الوادي الجديد، مساء اليوم السبت، عن فوز فريق الجامعة تحت قيادة الدكتور طارق عبد النعيم مدرب منتخب الجامعة، والذي أكد علي انتظام منتخب الجامعة في التدريبات قبيل انطلاق البطولة.

وأضاف البيان، أنه ستقام المباراة النهائية غدًا الأحد بالصالة المغطاة اللواء محمد سالمان الزمالوط، محافظ الوادي الجديد، الدكتور عاطف أبو الوفا، رئيس جامعة الوادي الجديد.

وكانت جامعة الوادى الجديد بدأت في تنفيذ مهرجان ألعاب جامعات الجنوب، أمس الجمعة، والذي يتم تنفيذه في الفترة من 29 مارس الجارى حتى 1 أبريل المقبل.