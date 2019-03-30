يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم بقمة الدوري المصري | رابط الاسطورة الأهلي والزمالك

لاصوت يعلو فوق صوت مباراة القمة 117 كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك وأشهر ديربيات المنطقة العربية حيث سيكون عشاق الكرة المصرية والعربية على موعد مع المتعة والإثارة عندما يفتتح ملعب برج العرب بالأسكندرية أبوابه في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم السبت الموافق 30 مارس 2019 في المباراة التي تقام بينهما ضمن مؤجلات الجولة الـ17 لبطولة الدوري المصري الممتاز 2018-2019 كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم السبت 30-3-2019 لايف في الدوري المصري.

يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم بقمة الدوري المصري | رابط الاسطورة الأهلي والزمالك

يلا شووت مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك وكما عودكم موقع يلا شوت على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا الكرام سنقدم لكم خدمة مجانية اليوم لمشاهدة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر روابط متعددة تناسب جميع السرعات لديك عزيزي المتابع الزمالك يدخل مباراة اليوم وهو في قمة ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 53 نقطة ويقدم موسم رائع مع مدربه السويسري القدير جروس وكان الفارس الأبيض قد تعادل في آخر مبارياته أمام المقاولون العرب بهدفين لكل فريق ويشعل صراع القمة بعد أن أصبح الفارق بينه وبين غريمه التقليدي الأهلي نقطتين فقط ويعيش الزمالك فترة جيدة في الموسم الحالي بعدما نجح في التأهل للدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية عقب تصدره مجموعته وضرب موعدا ناريا مع حسنية أغادير في دور الـ8 في اللقاء الذي يقام الأسبوع المقبل رابط مجاني مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر.

يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم بقمة الدوري المصري | رابط الاسطورة الأهلي والزمالك

في العارضة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الزمالك وعلى الجانب الآخر يدخل الأهلي مباراة اليوم وهو يسعى لمواصلة صحوته في الموسم الحالي وعمل ريمونتادا تاريخية بعدما نجح في تحقيق 9 انتصارات على التوالي مع مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي وقلص الفارق لنقطتين وفي حالة تحقيق الفوز في مباراة اليوم ينتزع صدارة الدوري من غريمه التقليدي الزمالك لأول مرة في الموسم الحالي ويعيش الأهلي حالة رائعة بعدما تأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا وسيكون على موعد مع مقابلة صعبة أمام صن دوانز الجنوب إفريقي YALLA SHOOT PLUS لايف الان مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم السبت.

يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم بقمة الدوري المصري | رابط الاسطورة الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة دائما ما تشهد مواجهات الفريقين متعة وإثارة وتحمل مباراة اليوم رقم 117 في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري المصري ويعول الأهلي في مباراة اليوم على أسلحته الهجومية التونسي علي معلول ورمضان صبحي وناصر ماهر وجونيور أجايي بينما يعول الزمالك على فرجاني ساسي ويوسف أوباما وخالد بوطيب وسيكون صراع المدربين لاسارتي وجروس حاضرا بقوة في موقعة الليلة وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة 19:00 الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة 20:00 وتذاع مباراة القمة عبر قناتي النيل للرياضة اون سبورت أصحاب الحق الحصري في نقل مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز .





رابط بث مباشر مباراة الزمالك والاهلي لايف بدون تقطيع في اكبر المنافسات العربية المتمثلة في كلاسيكو الفراعنة كلاسيكو مصر بين الشياطين الحمر وابناء ميت عقبة ومن المتوقع ان نتابع مباراة نارية بين الفريقن اللذان يتنافسا علي قمة الدوري المصري الممتاز موعدنا غدا علي موقعنا بدون اعلانات في تغطية قبل وبعد المباراة لاهم الاحداث التي سوف تحدث اليوم .

يلا شوت | مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم بقمة الدوري المصري | رابط الاسطورة الأهلي والزمالك