بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم كورة لايف بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم عبر قناة بى ان سبورت 2

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يستضيف استاد برج العرب بالمدينة المصرية الاسكندرية عروس البحر المتوسط اذ يفتح ابوابه لمباراة القمة المصرية التاريخية رقم 117 بين نادي القرن النادي الأهلي ضد القلعة البيضاء نادي مدرسة الفن والهندسة الفارس الأبيض الزمالك.
ماتش الاهلى والزمالك مباشر اليوم يمكنكم مشاهدته عبر الانترنت من خلال خدمة البثالمباشر التى يقدمها موقع ورقة سبورت بث مباشر.
المباراة المنتظرة محليا وعربيا وعالميا هي مباراة تحديد بطل الدوري، حيث الفارق بين الزمالك متصدر الدوري والاهلى الوصيف نقطتين فقط مما يجعل المنافسة فى مباراة القمة نارية وممتعة لجماهيير الكرة المصرية والعربية.
تشهد هذه المباراة ظهورا تونسيا مميزا، حيث من المنتظر أن يتواجد ثنائي القلعة البيضاءحمدي النقاز وفرجاني ساسي في اللقاء، بينما من جانب الأهلي سيتواجد علي ملعول.
ولم تشهد أي مباراة قمة بين الأهلي والزمالك تواجد أكثر من لاعبين تونسيين في الملعب، بينما هذه المباراة ستكسر القاعدة بحضور ثلاثة لاعبين توانسة.
تقدم "الدستور" بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على ملعب "برج العرب".
وتنطلق المواجهة في تمام السابعة مساء وتذاع على قناتي أون سبورت والنيل الرياضية.
ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز التاسع على التوالي وحسم صدارة الدوري.