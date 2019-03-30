القاهرة : السبت 30 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
مباريات
السبت 30/مارس/2019 - 10:19 ص

مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك بث مباشر كورة ستار بدون تقطيع جودة عالية hd

مشاهدة مباراة الأهلى
dostor.org/2571767

تقام مباراة الأهلي والزمالك، اليوم السبت 30 مارس 2019 ضمن مباريات الدوري المصري يلا شوت على استاد برج العرب

في تمام الساعة السابعة مساء تذاع مباراة الأهلى والزمالك عبر قنوات النيل الرياضية و  On Sport HD مشاهدة مباراة الأهلى و الزمالك اليوم كورة ستار  

ويحتل الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، ويليه النادي الأهلي في المركز الثاني بفارق نقطتين، ويعد هذا اللقاء بين قطبي الكرة المصرية القمة رقم 117 في مواجهاتهما.

وتقدم الدستور رابط سريع شغال بث مباشر مباراة الأهلى والزمالك لايف مجانا


موضوعات متعلقة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك اليوم السبت 29-3-2019

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر (On Sport)

بث مباشر .. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري القمة 117

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019

منذ أقل من شهر

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot

منذ أقل من شهر

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع

منذ شهر

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ شهر

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ شهر

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

الآن

زيارة السيسى لواشنطن في أبريل تتصدر عناوين صحف اليوم

مقتل 5 أشخاص فى انفجار بمصنع شرقى الصين

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 20 درجة

القمة 117.. موعد مباراة الأهلى والزمالك اليوم

ads
الأكثر قراءة

اليوم.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة وسيناء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم بسبب أعمال التجديدات

القنوات الناقلة لمبارة الزمالك والأهلى اليوم

القمة 117.. موعد مباراة الأهلى والزمالك اليوم

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار متوسطة على محافظة مطروح

بالصور.. جرار يخترق جدار منزل فى الدقهلية

نيابة المنشية تطلب التحريات حول حريق أرض "النباشين" بالإسكندرية

أبعدته الحرب عن وطنه.. قصة سوري سحرته أسوان فاستقر فيها تاجرا

رياضة

حقيقة "العادة الغريبة" للاعبي الكرة

نجل زيدان.. ضحية أبيه الأولى في ريال مدريد

ميسي بحوار نادر عن رونالدو: أحزنني كثيرا.. وهذه منزلته

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

اليوم.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والقاهرة وسيناء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم بسبب أعمال التجديدات

القنوات الناقلة لمبارة الزمالك والأهلى اليوم

القمة 117.. موعد مباراة الأهلى والزمالك اليوم

الرئيس نيوز

وزيرة البيئة: إطلاق مبادرة لشباب العالم لحماية النظم البيئية

اليوم.. السيسى يشهد احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

ماكرون يؤكد رفض بلاده الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

تعزيزات أمنية بمحيط استاد برج العرب قبل لقاء الزمالك والأهلى

الأمين العام للأمم المتحدة يزور القاهرة الاثنين ضمن جولة تشمل تونس والأردن

كشكول

"عبد الغفار" يستعرض تقريرًا حول تمويل عدد من المشروعات البحثية

"الوادي الجديد" تستضيف مهرجان ألعاب الجنوب بمشاركة 7 جامعات

"العلاقات المصرية الإفريقية" ندوة بألسن عين شمس.. 8 أبريل

بالصور.. "القاهرة" تُدشن أول مركز للتميز في العلوم الزراعية بشراكة أمريكية

اليوم.. بدء امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين بالخارج

الأمصار

كندا تحذر مواطنيها المسافرين إلى بريطانيا

الجيش الوطني الليبي يقترب من العاصمة طرابلس

"العرابي" و"عصام" مهنئين عضو نادي القضاة: لعبتم دورًا تايخيًا في مصير الدولة المصرية

أمريكا والصين تحرزان تقدماً في المحادثات التجارية

مسئول أمريكي: واشنطن تنوي فرض عقوبات جديدة مرتبطة بمحاولة اغتيال سكريبال

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

علماء يحذرون من "إنفلونزا الكلاب" المميتة

أب يهز طفله الرضيع حتى الموت

العثور على "ماسة القرن" بجنوب أفريقيا

الصحة

الكاميرون تحظر استخدام حفاضات الأطفال المستوردة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎