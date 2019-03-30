مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك بث مباشر كورة ستار بدون تقطيع جودة عالية hd

تقام مباراة الأهلي والزمالك، اليوم السبت 30 مارس 2019 ضمن مباريات الدوري المصري يلا شوت على استاد برج العرب

في تمام الساعة السابعة مساء تذاع مباراة الأهلى والزمالك عبر قنوات النيل الرياضية و On Sport HD مشاهدة مباراة الأهلى و الزمالك اليوم كورة ستار

ويحتل الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، ويليه النادي الأهلي في المركز الثاني بفارق نقطتين، ويعد هذا اللقاء بين قطبي الكرة المصرية القمة رقم 117 في مواجهاتهما.

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