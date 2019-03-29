«العربية للسلام والتنمية»: السيسي أعاد لمصر مكانتها الدولية

قالت الدكتورة مشاعل العتيبي رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد لمصر مكانتها الدولية والريادية بعد عقده القمة العربية الأوروبية الأولي في شرم الشيخ، مشيرة إلى أنها حققت لمصر مكاسب لا حدود لها على المستويين السياسي والإقتصادي.



وذكرت أن مصر، عقدت إتفاقات ثنائية مع دول عديدة حضرت القمة، كما أنها أدت لإنفراجة سياحية خاصة أن زعماء العالم رأوا بأعينهم ما تتمتع به مصر من أمن وأمان ومقاصد سياحية بديعة ومتميزة، مؤكدة أنها على المستوى الإجتماعي دعت لتكاتف الدول لمحاربة الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية عبر تحويلها إلى هجرة شرعية ونظامية وتأهيل الشباب.



ودعت العتيبي، في بيان صادر عنها إلى الإستفادة من نتائج تلك القمة والبدء في توثيق العلاقات الإقتصادية بين دول المنطقة وبالأخص في مجال التصنيع الزراعي، مشيرة إلى ضرورة التعاون العربي الافريقي والأوروبي لتحقيق التنمية المستدامة عبر رحلة طرق أبواب للشركات المصرية.



واقترحت، أن يتم تنظيم مؤتمر دولي بحضور ممثلين لعدد من دول الإتحاد الأوروبي والافريقي والأشقاء العرب لتسويق المنتجات الزراعية المصرية ومعرفة المعوقات التي تقف حائلًا دون الوصول إلى الرقم المستهدف في الصادرات، ما يجعل الزراعة تحتل مرتبة متقدمة في الناتج القومي ودفع عجلة الاقتصاد، وأن المستثمرين العرب يمكنهم القيام بدور فعال في هذا الصدد.



وذكرت أن، التصدير يعد أحد أهم الركائز الأساسية في دعم الإقتصاد ككل ومصدر من مصادر الدخل الأجنبي للدولة بالإضافة إلى أنه يعتبر لاعبًا أساسيًا فى رفع كفاءة المنتج المحلي ما يسهم بشكل فعال في إحداث تنمية اقتصادية شاملة.



وأكدت أن، رأس المال "حريص" ويبحث دائمًا عن الأمن والأمان وهناك اقتناع حقيقي بأن التنمية والنهضة الإقتصادية فى مصر لن تتم إلا بالتعاون مع الأشقاء العرب وأفريقيا لبدء اتخاذ خطوات عملية وفتح أسواق جديدة.