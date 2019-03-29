القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
محافظات
الجمعة 29/مارس/2019 - 11:34 م

«العربية للسلام والتنمية»: السيسي أعاد لمصر مكانتها الدولية

الدكتورة مشاعل العتيبي
الدكتورة مشاعل العتيبي
dostor.org/2571550

قالت الدكتورة مشاعل العتيبي رئيسة المنظمة العربية للسلام والتنمية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد لمصر مكانتها الدولية والريادية بعد عقده القمة العربية الأوروبية الأولي في شرم الشيخ، مشيرة إلى أنها حققت لمصر مكاسب لا حدود لها على المستويين السياسي والإقتصادي.

وذكرت أن مصر، عقدت إتفاقات ثنائية مع دول عديدة حضرت القمة، كما أنها أدت لإنفراجة سياحية خاصة أن زعماء العالم رأوا بأعينهم ما تتمتع به مصر من أمن وأمان ومقاصد سياحية بديعة ومتميزة، مؤكدة أنها على المستوى الإجتماعي دعت لتكاتف الدول لمحاربة الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية عبر تحويلها إلى هجرة شرعية ونظامية وتأهيل الشباب.

ودعت العتيبي، في بيان صادر عنها إلى الإستفادة من نتائج تلك القمة والبدء في توثيق العلاقات الإقتصادية بين دول المنطقة وبالأخص في مجال التصنيع الزراعي، مشيرة إلى ضرورة التعاون العربي الافريقي والأوروبي لتحقيق التنمية المستدامة عبر رحلة طرق أبواب للشركات المصرية.

واقترحت، أن يتم تنظيم مؤتمر دولي بحضور ممثلين لعدد من دول الإتحاد الأوروبي والافريقي والأشقاء العرب لتسويق المنتجات الزراعية المصرية ومعرفة المعوقات التي تقف حائلًا دون الوصول إلى الرقم المستهدف في الصادرات، ما يجعل الزراعة تحتل مرتبة متقدمة في الناتج القومي ودفع عجلة الاقتصاد، وأن المستثمرين العرب يمكنهم القيام بدور فعال في هذا الصدد.

وذكرت أن، التصدير يعد أحد أهم الركائز الأساسية في دعم الإقتصاد ككل ومصدر من مصادر الدخل الأجنبي للدولة بالإضافة إلى أنه يعتبر لاعبًا أساسيًا فى رفع كفاءة المنتج المحلي ما يسهم بشكل فعال في إحداث تنمية اقتصادية شاملة.

وأكدت أن، رأس المال "حريص" ويبحث دائمًا عن الأمن والأمان وهناك اقتناع حقيقي بأن التنمية والنهضة الإقتصادية فى مصر لن تتم إلا بالتعاون مع الأشقاء العرب وأفريقيا لبدء اتخاذ خطوات عملية وفتح أسواق جديدة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

منذ أقل من شهر

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

منذ شهرين

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ 3 شهر

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

منذ 4 شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ 4 شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

الآن

محلب: مصر من أكثر دول العالم أمنًا واستقرارًا

مسئول أمريكي: فرض عقوبات جديدة على روسيا لمحاولة اغتيال سكريبال

"أمن الإسكندرية" يضع خطة لتأمين مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الطقس السيئ

ads
الأكثر قراءة

مصدر بالزمالك: محمود علاء مهدد بالغياب عن القمة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الطقس السيئ

النجم الساحلي يتأهل لنهائي كأس زايد للأندية

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

ألبومات الصور

نيابة المنشية تطلب التحريات حول حريق أرض "النباشين" بالإسكندرية

أبعدته الحرب عن وطنه.. قصة سوري سحرته أسوان فاستقر فيها تاجرا

بالصور.. "ألسن الأقصر" تناقش التعديلات الدستورية فى ندوة طلابية

السيطرة على حريق بمخزن لـ"النباشين" في المنشية بالإسكندرية (صور)

رياضة

مخرج مباراة القمة: "أنا لسه بتعلم وأتمنى عدم وضعي تحت ضغط" (فيديو)

مدرب الرجاء المغربى يشيد بلاعبيه بعد الفوز بلقب الكونفدرالية الأفريقية

المهمة 117.. كيف يحسم جروس ولاسارتى قمة صدارة الدورى؟

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

مصدر بالزمالك: محمود علاء مهدد بالغياب عن القمة

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الطقس السيئ

النجم الساحلي يتأهل لنهائي كأس زايد للأندية

سمية الخشاب تكشف عن سبب انفصالها عن أحمد سعد

الرئيس نيوز

غابت مصر في الأولى وانسحب القذافي من الثانية.. ماذا حدث عندما انعقدت القمة بتونس؟

طلب إحاطة عاجل بسبب تأخر استخراج "معاش السيسي" لأكثر من عام

السيسى يزور واشنطن فى الأسبوع الثانى من أبريل تلبية لدعوة "ترامب"

​ مخاوف من زيادة الأسعار عقب صفقة استحواذ "أوبر" على "كريم"

المالية تصدر تعليمات جديدة بشأن مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة

كشكول

ننشر "بوكليت" اللغة الانجليزية للثانوية الأزهرية 2019 القسم الأدبى

"تعليم القاهرة" تتوج بالكأس الذهبي والفضي في مسابقة المكتبات النموذجية

ننشر "بوكليت" الجغرافيا للثانوية الأزهرية 2019 القسم الأدبى

فتح باب الترقية للمعلمين الذين أمضوا ٥ سنوات بوظيفة الكادر

ننشر "بوكليت" الصرف للثانوية الأزهرية 2019 القسم الأدبى

الأمصار

كندا تحذر مواطنيها المسافرين إلى بريطانيا

الجيش الوطني الليبي يقترب من العاصمة طرابلس

"العرابي" و"عصام" مهنئين عضو نادي القضاة: لعبتم دورًا تايخيًا في مصير الدولة المصرية

أمريكا والصين تحرزان تقدماً في المحادثات التجارية

مسئول أمريكي: واشنطن تنوي فرض عقوبات جديدة مرتبطة بمحاولة اغتيال سكريبال

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

مدرب إنجليزي يقطع الإنترنت عن لاعبيه

الأسطول الياباني يتحرك لصيد 127 حوتًا في المياه الساحلية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا.. والعظمى في القاهرة 20

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

التغير المناخي يسهم على انتشار البعوض الحامل للأمراض

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎