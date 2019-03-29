الفيصلي يهزم الاتحاد 3-2 في الدوري السعودي

قلب الفيصلي تأخره إلى فوز على ضيفه الاتحاد 3-2 اليوم الجمعة، في مباريات المرحلة الخامسة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).



وتقدم الاتحاد في الدقيقة 21 عن طريق مدافعه المغربي مانويل دا كوستا، الذي استغل الضربة الركنية ليحول الكرة برأسه في الشباك، قبل أن يضيف مهاجم كاب فيردي جاري رودريجز الهدف الثاني في الدقيقة 31 بعدما أنهى انطلاقته الرائعة في منتصف الملعب بتسديدة أعلنت الهدف الثاني في شباك الفيصلي.



وقلص سلطان مندش النتيجة للفيصلي في الدقيقة 43، بعد أن استفاد من تمريرة زميله البرازيلي رودريجو كويتينيو ليودعها في شباك الاتحاد.



وفي الدقيقة 71 سجل حمدان الشمراني الهدف الثاني للفيصلي، لكن الحكم لجأ إلى تقنية حكم الفيديو المساعد( فار)، للتأكد من صحة الهدف قبل أن يحتسبه.



وبينما اتجهت المباراة إلى التعادل، فاجأ المهاجم البرازيلي لويس جوستافو الجميع، بتسجيله الهدف الثالث للفيصلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، مستغلًا بطء دفاع الاتحاد ليقتنص لفريقه ثلاث نقاط ثمينة.



ورفع الفيصلي رصيده إلى 36 نقطة ليصعد إلى المركز السادس، بفارق الأهداف أمام الوحدة صاحب نفس الرصيد في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.