مشاهدة مباراة الرجاء الرياضي والترجي بث مباشر 29-3-2019 كأس السوبر الأفريقى

لعب الترجي لقاء كأس السوبر الأفريقي 3 مرات من قبل، وفاز في المرة الأولى في 1995، وخسر في الثانية في 1999 أمام أسيك ميموزا الإيفواري 1 – 3 على ملعب فيليكس هوفويت بواني بإبيدجان، ثم خسر كذلك في الثالثة أمام المغرب الفاسي 4 – 5 بضربات ترجيحية عقب إنتهاء المواجهة بالتعادل السلبي على الملعب الأولمبي برادس في 2001.

بينما شارك النسور الخضر في مباراة كأس السوبر الأفريقي مرتين في السابق، وفقدها في المرة الأولى أمام النجم الساحلي التونسي بضربات ترجيحية 2 – 4 بعد إنتهاء المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ولكنه عاد وأحرزها في الثانية أمام أفريكا سبورتس الإيفواري بهدفين نظيفين، والمباراتان كانتا على المركب الرياضي محمد الخامس.

ولكن تختلف ظروف الفريقين تماما إداريا، وعلى المستويين المحلي والقاري.

فشيخ الأندية التونسية مستقر فنيا، ويقوده بنجاح هائل التونسي الشاب معين الشعباني الذي تولى تدريب غول أفريقيا في توقيت في غاية الصعوبة عقب إقالة خالد بن يحيى في أعقاب الهزيمة أمام الصفاقسي بهدفين دون رد في الأسبوع الرابع، ولكن الآن يتصدر الدم والذهب الدوري التونسي برصيد 40 نقطة عقب 17 أسبوعا، وبفارق 7 نقاط عن الصفاقسي صاحب المركز الثاني.

كما تأهل الترجي إلى دور الثمانية في بطولة كأس تونس، وسيلتقي الإتحاد المنستيري.

وعلى المستوى القاري تمكن معين الشعباني من قيادة الدم والنار إلى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه.

ويواصل حاليا الترجي الدفاع عن لقبه، وبلغ دور ربع النهائي، وسيصطدم بالفريق الجزائري النادي الرياضي القسنطيني بعد أن استطاع أن يرتقي إلى صدارة المجموعة الثانية مع فرق حوريا الغيني، وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، وبلاتينيوم الزيمبابوي برصيد 14جمعها من 4 انتصارات، وتعادلين، ولم يخسر.

كما احتل الترجي المركز الخامس في كأس العالم للأندية الإمارات 2018.

على العكس الرجاء، فاستغنى عن خدمات المدير الفني الإسباني خوان كارلوس جاريدو عقب الهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الثمانية في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال على المجمع الرياضي الأمير مولاى عبد الله، واستبدله بالفرنسي باتريس كارتيرون.

وبقيادة كارتيرون انتصر الرجاء بهدف نظيف على النجم في مباراة العودة على الملعب الأولمبي بسوسة، ولكنه لم يكن كافيا.

في الدوري المغربي للمحترفين قاد كارتيرون الخضراء الوطنية في 5 لقاءات، وفاز، وخسر في لقائين، وتعادل في لقاء يتيم، ويتواجد الشياطين الخضر في الترتيب الرابع بـ31 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن المتصدر الوداد الرياضي.