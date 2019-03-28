النيران الصديقة تقود التعاون للفوز على الوحدة بالدوري السعودي

فاز التعاون على مضيفه الوحدة 1 - صفر اليوم الخميس، في المرحلة الخامسة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.



وسجل البرازيلي ريناتو جونيور مدافع الوحدة، هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.



ورفع التعاون رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، انتظارًا لنتائج باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 36 نقطة في المركز السادس.



وفي المرحلة ذاتها، فاز الحزم على ضيفه الفتح 1 - صفر.



وسجل النيجيري كينيدي أجبواناننيك هدف المباراة الوحيدة للحزم في الدقيقة 47 .



ورفع الحزم رصيده إلى 27 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الفتح عند 33 نقطة في المركز الثامن.

وفي قمة القاع، نجح الفيحاء في الفوز على ضيفه الباطن 2 -1.



وتقدم نواف الصبحي للفيحاء في الدقيقة 59، قبل أن يتعادل زياد العونلي للباطن في الدقيقة 68، لكن الكولومبي أسبريليا نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 86.



ورفع الفيحاء رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر، لكنه يتفوق بفارق الأهداف على الباطن صاحب الرصيد نفسه من النقاط في المركز الخامس عشر.