الحزب الجزائرى الحاكم ينفى دعمه مقترح عزل "بوتفليقة"

نفت الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، دعم مقترح رئيس أركان الجيش قائد صالح الذي يدعو لعزل رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة وفقا للمادة 102 من الدستور.



كما نفت أمانة الحزب ما تم تداولته وسائل إعلامية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن ما تردد عن تأييد أعضاء اللجنة المركزية للحزب للمادة 102 التي طالب رئيس أركان الجيش بتطبيقها، وتقضي بعزل رئيس الجمهورية بسبب ظروفه المرضية وتولي رئيس مجلس الأمة مكانه مؤقتا.



وكشفت الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أن اللجنة المركزية للحزب التي نسب لها البيان لم تجتمع منذ سنتين.



وتشهد الجزائر اضطرابات واسعة بين مؤيد ومعارض لمقترح رئيس أركان الجيش بتطبيق المادة 102 من الدستور من أجل ترتيب العملية السياسية بالبلاد.