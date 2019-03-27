"مؤتمر العدالة": نقدر جهود الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان فى نشر السلام العالمى

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، أعضاء "مؤتمر العدالة والسلام لعموم أفريقيا ومدغشقر".

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بأعضاء المؤتمر في رحاب مشيخة الأزهر الشريف، معربًا عن تقديره لجهود "مؤتمر العدالة والسلام لعموم أفريقيا" في نشر قيم السلام والأخوة بين أبناء القارة الأفريقية.

وأضاف فضيلته أن أبناء أفريقيا قادرون على صنع نهضة قارتهم الغنية بمواردها البشرية والطبيعية، رغم كثرة التحديات والصعوبات التي تواجه القارة السمراء، لافتًا إلى أن الأزهر على استعداد لتقديم الدعم لكل الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على ثالوث الجهل والفقر والمرض في أفريقيا.

من جهتهم أثنى أعضاء "مؤتمر العدالة والسلام لعموم أفريقيا" على جهود فضيلة الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان، في نشر قيم السلام العالمي، والدعوة للتعايش والحوار بين جميع البشر على اختلاف أديانهم وثقافاتهم.