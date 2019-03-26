مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

زار الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف بالإسكندرية، والشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة، اليوم الأحد، القنصلية اليونانية، تلبية لدعوة القنصلية، وقدم وكيل الوزارة ومدير الدعوة، التهنئة بمناسبة اليوم ...