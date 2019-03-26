القاهرة : الثلاثاء 26 مارس 2019
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زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
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الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
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الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
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الثلاثاء 26/مارس/2019 - 07:04 م

مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر 26-3-2019 مباراة ودية (0/1)

مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر 26-3-2019 مباراة ودية (0/1)

مشاهدة مباراة مصر
مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر
عبدالله شريف
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