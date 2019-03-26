التشكيل المتوقع للمنتخب المصرى أمام نيجيريا اليوم

استقر خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة منتخب نيجيريا الودية.



أجيري سيخوض المباراة بطريقة لعب 4-4-2..ومن المتوقع أن يلعب بكلا من:



حراسة المرمى: محمود جنش.



خط الدفاع: عمر جابر - باهر المحمدي - محمود علاء - أحمد فتوح.



خط الوسط: محمد النني - طارق حامد - تريزيجيه - إسلام جابر أو(عبد الرحمن مجدي).



خط الهجوم: صلاح محسن - مصطفى محمد



يذكر أن منتخب مصر كان قد تعادل أمام منتخب النيجر بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب جينرال سيني كونتش في آخر جولات تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة بالقاهرة.



وتحتضن مصر نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بشكل رسمي، والتي ستنطلق يوم 21 يونيو المقبل.