واشنطن توافق على بيع 25 مقاتلة F-16 من الجيل الجديد للمغرب‎

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها وافقت، أمس الإثنين، على بيع 25 مقاتلة من طراز F-16 من الجيل الجديد للمغرب في صفقة تبلغ قيمتها 3.8 مليارات دولار.



وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية إن الصفقة "لن تؤثر على توازن القوى في المنطقة".



وبالإضافة إلى المقاتلات الجديدة من طراز F-16 بلوك 7270 المزوّدة بأحدث الأنظمة الإلكترونية وأسلحتها، وافقت واشنطن على تعديل 23 مقاتلة F-16 يمتلكها سلاح الجو الملكي المغربي لتصبح من الطراز الحديث نفسه مقابل 985 مليون دولار، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الأمريكية في بيان.



من جانبها، قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، إن هذه الصفقة "ستساهم في تحسين وتقوية أمن أحد الحلفاء الرئيسيين من خارج حلف شمال الأطلسي"، مشيرة إلى أن "المغرب لازال يمثل قوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا".



أما الصفقة العسكرية الثانية فتتعلق بتطوير وتحديث سرب من طائرات F-16 الموجودة ضمن أسطول القوات المسلحة الملكية، وعددها 23 طائرة لتنتقل إلى مستوى F-16 V.



ويبلغ مجموع الصفقتين العسكريتين 5 مليارات دولار، وهو مبلغ غير مسبوق في تاريخ الصفقات العسكرية بالمملكة المغربية.