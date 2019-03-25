أوكرانيا تمنع دخول صحفي إيطالي إلى أراضيها لـ"تحيزه ضدها"

رفضت السلطات الأوكرانية دخول صحفي إيطالي إلى أراضيها لتغطية الانتخابات الرئاسية متهمة إياه بالتحيز ضد البلاد.



وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، أن كييف منعت الصحفي الإيطالي مارك إنارو، يعمل كمراسل للتيفزيون الرسمي في روما من دخول أوكرانيا لتغطية الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل.



وقال المتحدث باسم حرس الحدود الأوكراني أوله سلوبوديان، إن إنارو مُنع من الدخول لأنه تبنى "خطابا معاديا لأوكرانيا في تقاريره" بشكل متكرر، مشيرا إلى أن الأخير لم يتم اعتماده من السلطات الانتخابية في أوكرانيا.



وكانت أوكرانيا قد منعت مؤخرا صحفيا آخر من استراليا بسبب ما قالت إنه يشكل "تهديدًا للأمن القومي".



ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية العامة في أوكرانيا في الـ 31 من مارس الجاري والتي يتنافس فيها 39 مرشحا.