قناة الأقصى: نجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

أعلنت قناة الأقصى التابعة لحركة "حماس"، نجاح الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وكان المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي عوفير جينديلمان، قال في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إن "الجيش بدأ قبل لحظات شن غارات على أهداف إرهابية تابعة لحركة حماس في أرجاء قطاع غزة".



ودوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة شمال ​تل أبيب​ فجرا، قبل أن تعلن ​الشرطة الإسرائيلية​ أن سبعة إسرائيليين أصيبوا في مستوطنة مشميرت قرب كفار سابا شمال شرق تل أبيب، جراء سقوط ​صاروخ​ أُطلق من ​قطاع غزة​.