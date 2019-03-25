غدًا.. انطلاق فعاليات مهرجان التنشئة الوطنية الثاني بأسوان

تنطلق فعاليات مهرجان التنشئة الوطنية الثانى بمدينة أسوان، غدًا الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بعنوان "تراثنا تاريخنا - مصر سلام وأمان".



ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى يوم 28 مارس الجارى، ويشارك بها 250 طليعًا وطليعة من مختلف محافظات الجمهورية بالمرحلة السنية "12 إلى 18 عامًا".



ويهدف المهرجان إلى بث روح الولاء والانتماء بين النشء وعمل معايشة تاريخية للمعالم الأثرية للاعتزاز والفخر بالهوية المصرية، وإرسال رسالة من طلائع مصر للعالم أن مصر بلد السلام والأمان باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية.



وتشمل فعاليات مهرجان التنشئة الوطنية الثانى بمدينة أسوان، تنظيم حفل فنى بمتحف النيل الوثائقى، يشارك فيه الطلائع من محافظات مصر كافة للتعبير عن ثقافاتهم وتراثهم المميز بين محافظة وأخرى وإبراز مواهبهم المختلفة، فضلا عن تنظيم مسيرة نيلية بالمراكب عليها أعلام مصر والرسائل المكتوبة أثناء الذهاب إلى القرية النوبية، بهدف تفعيل مبدأ المواطنة والمسئولية والعمل التطوعي والتنموى.



ويضم البرنامج أيضًا تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، حيث تزور الأولى مستشفى الجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب لأمراض القلب، أما الثانية سترسم جدارية مصر سلام وآمان على أسوار مركز شباب باسوان، بالإضافة إلى معايشة لحضارة مصر وتاريخها أثناء زيارة السد العالي ومعبد فيلة وتسليط الضوء على جمال الطبيعة بمصر أثناء زيارة جزيرة النباتات.