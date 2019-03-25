سوزان نجم الدين زعيمة تجمع "تايسون" و"فاندام"

بدأت الفنانة سوزان نجم الدين تصوير مشاهدها في الفيلم الجديد "حملة فرعون" مع النجم العالمي مايك تايسون، كما ستبدأ تصوير مشاهدها خلال الساعات المقبلة مع فاندام.



وتقدم سوزان نجم الدين دور جليلة السورية زعيمة المنطقة التي يتردد عليها أبطال العمل حيث تقابل في العمل مايك تايسون وفاندام خلال الأحداث.



وتعاقدت سوزان نجم الدين مؤخرا على المشاركة في بطولة الفيلم الذي سيطرح في عيد الفطر المقبل.



ويشارك في "حملة فرعون" النجمان العالميان جان كلود فاندام ومايك تايسون، إلى جانب عمرو سعد وروبي ومحمود عبد المغني ومحمد لطفي وسوزان نجم الدين ورامز أمير وحمدي الميرغني، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



وعلي جانب آخر، تواصل سوزان نجم الدين تصوير دورها "أصول" في مسلسل "ابن أصول" مع الفنان حمادة هلال استعدادا لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل.