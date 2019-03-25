روماريو: ميسي لاعب كبير وكريستيانو بين أفضل 5 لاعبين في التاريخ

أكد أسطورة كرة القدم البرازيلي، روماريو، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يعد لاعبا كبيرا، معتبرا في نفس الوقت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من بين أفضل خمسة لاعبين في تاريخ اللعبة.



وقال روماريو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الاثنين، "أحب ميسي فهو لاعب كبير، لكن يجب القول إن كريستيانو رونالدو من بين أفضل خمسة لاعبين في التاريخ".



وعلى الرغم من ذلك، أوضح روماريو، الفائز مع منتخب السيليساو بكأس العالم عام 1994، أنه إذا كان له الاختيار بين الاثنين للعب إلى جانبه، فكان سيفضل ميسي لأنه موهوب أكثر من الناحية الفنية، ويركز بشكل كبير في عمله الذي وصل به إلى هذا المستوى المتطور.