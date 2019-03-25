السجن 10 سنوات لسيدة وزوجها عرضا طفلهما للبيع على "فيس بوك" بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدي نوارة، بمعاقبة سيدة وزوجها، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد اتهامهما بالاتجار بالبشر وبيع "طفلها" عبر موقع "فيس بوك"، مقابل 20 ألف جنيه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين رفعت عامر، وعمر سويدان، وأمانة ومحمد البغدادي.



كانت تحقيقات نيابة باب شرق الإسكندرية، كشفت أن السيدة وزوجها يتعاطيان المخدرات، وعليهما ديون كثيرة فقررا استغلال نجلتهما للإتجار بها، وتبادلت السيدة وزوجها الاتهامات، حيث قالت الزوجة: "ماكنتش عاوزة أبيعها، جوزي هو اللي غواني"، فيما ذكر الزوج: "قلت لها تسقطها، قالت لا هنبيعه".



ترجع أحداث القضية عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرق، يفيد بورود بلاغ من الدكتورة عزة العشماوي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن رصد إحدى السيدات تدعى هنا محمد تقوم بعرض مولودها للتبني، الذي سيولد خلال أسبوعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل 20 ألف جنيه، وقامت بوضع رقم هاتفها للتواصل معها.



وأسفرت التحريات السرية إلى أن مستخدم الخط يدعى محمد نبيل، 31 سنة، عاطل، ومقيم منطقة المندرة، بالمنتزه.



وأكدت التحريات، أن المتهم وزوجته المتهمة سعيدة.ط.ع، 31 سنة، ربه منزل، هما مرتكبا الواقعة، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم عرضهما على النيابة العامة التي قررت إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.