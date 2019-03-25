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اقتصاد
الإثنين 25/مارس/2019 - 03:52 م

جمعية رجال الأعمال تنظم مؤتمر "لا للمخدرات" لدعم مبادرة الرئيس

المهندس علي عيسى
المهندس علي عيسى
أسماء إبراهيم
dostor.org/2565848

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، وقوفها وتضامنها الكامل مع كافة مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، وعلى رأسها مبادرة القضاء على ظاهرة المخدرات.

وقال المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية ستنظم مؤتمرًا موسعًا لمناقشة سبل التعاون مع الحكومة فى تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي من أجل القضاء على المخدرات تحت عنوان "من أجل اقتصاد واعد.. لا للمخدرات".

وأضاف عيسي أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمؤتمر وانعقاده خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم الخميس 28 مارس الجاري، مؤكدًا أن المؤتمر يأتي فى إطار دعم جمعية رجال الأعمال ومساندتها لكل المبادرات القومية التي تطلقها القيادة السياسية، ومنها المبادرة الخاصة بالقضاء على ظاهرة المخدرات من خلال بحث الآلية والإجراءات اللازمة للتخلص من هذه المشكلة والحد من الأثر السلبي لها على الاقتصاد المصري.

ومن المقرر أن يترأس المؤتمر المهندس علي عيسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، المؤتمر والدكتور يسري الشرقاوي عضو جمعية رجال الأعمال أمينًا للمؤتمر.

من جانبه، أكد الدكتور يسري الشرقاوي، عضو الجمعية وأمين المؤتمر، أنه سيتم مناقشة الإصلاحات التشريعية والإجراءات القانونية الخاصة بقضايا المخدرات خلال جلسات المؤتمر، بجانب دور المدارس والجامعات ووسائل الإعلام المتعددة والمساجد والكنائس ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في التوعية بأخطار المخدرات صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

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