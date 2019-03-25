حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 25 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك، اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: رغبتك في التقدم تصطدم ببعض العراقيل، لكن تصميمك يعيد تصويب الأمور في مجالك المهني، وتدفعك حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب المظلومين.



عاطفيًا: إذا كنت متمسكًا بوجهة نظرك، لا تتردّد في طرحها وحاول أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل ولا سيما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية.



صحيًا: احذر الضغوط والمسؤوليات الصعبة، الظروف تكون معاكسة لتطلعاتك وخطواتك، وتكثر المواجهات الحادة أو الحوادث والوعكات الصحية.

