جنوب أفريقيا آخر دولة تتأهل لكأس الأمم بفوزها على ليبيا 2-1

حقق منتخب جنوب أفريقيا فوزا ثمينا على مضيفه الليبي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "الطيب المهيري" بمدينة صفاقس التونسية، في ختام مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية "مصر 2019"، ليصبح منتخب البافانا بافانا آخر المتأهلين للبطولة القارية.



سجل هدفي منتخب جنوب أفريقيا اللاعب بيرسي تاو في الدقيقتين 50 و69، بينما سجل لمنتخب ليبيا اللاعب أحمد بن علي في الدقيقة 66 من ضربة جزاء.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب جنوب أفريقيا إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن منتخب نيجيريا المتصدر ليتأهلا معا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بينما توقف رصيد منتخب ليبيا عند 7 نقاط في المركز الثالث وودع البطولة مع منتخب سيشل الذي يحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة.



جدير بالذكر أن منتخب البافانا بافانا تأهل إلى "كان 2019" بعد الغياب في النسخة الماضية، بينما استمر غياب المنتخب الليبي عن النهائيات القارية منذ آخر ظهور في عام 2012.