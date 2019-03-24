شكري: سويسرا شريك مهم لمصر وعلاقات البلدين قوية ومبنية على المصلحة المشتركة

أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره السويسري إيجنازيو كاسيس، على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في العديد من المجالات.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الوزيران مساء اليوم الأحد، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة.



وقال شكري، إن المباحثات مع نظيره السويسري تناولت العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات محل الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية بخلاف الحرب على الإرهاب والهجرة غير المشروعة.



ووصف وزير الخارجية العلاقات بين البلدين بأنها "قوية" ومبنية على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.. لافتا إلى أن سويسرا تعد شريكا مهما بالنسبة لمصر.



كما أعرب شكري عن تطلعه لزيادة حجم الاستثمارات السويسرية في مصر والعمل على مواجهة التحديات المرتبطة بمصالح البلدين.