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الأحد 24/مارس/2019 - 05:28 م

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة معهد علوم البحار

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
أ ش أ
dostor.org/2564657

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنجازات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وذلك خلال ترأسه اليوم الأحد اجتماع مجلس إدارة المعهد، مشددًا على ضرورة تحقيق الانضباط والحزم في ضوء متابعة آلية العمل داخل المعهد، وذلك في إطار تطبيق القواعد والضوابط القانونية.

حضر الاجتماع الدكتورة سوزان خليف رئيس المعهد، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر الوزارة.
واستعرض المجلس - خلال الاجتماع - إنجازات الفترة الماضية وأبرزها: إتمام عمرة سفن المعهد البحثية (سلسبيل، واليرموك)، فضلًا عن استكمال إجراءات تسجيل السفن باسم المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وتغيير اسم سفينة (صيد) إلى سفينة (أبحاث)، وإهداء القوات البحرية لرصيف بحري (رصيف رقم واحد) التابع للقوات البحرية إلى السفن؛ لضمان سلامة السفن والحفاظ عليها، ووضع آلية لتشغيل السفن، والموافقة على إنشاء إدارة لتشغيل السفن يكون مقرها فرع الإسكندرية وتقع على البحر مباشرة لسهولة التشغيل، وإيجاد مصدر تمويل ذاتي للتشغيل والصيانة الدورية بالتعاون مع وزارة البترول، بالإضافة إلى الاحتفالية التي نظمها المعهد بمرور 100 عام على إنشائه.
ووجه المجلس الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للمعهد، بتكليف القوات البحرية بفريق بحري لتشغيل السفن لصالح المعهد، كما وجه المجلس الشكر للفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.
وأحيط المجلس علمًا بتوقيع بروتوكول تعاون مع كلية الثروة السمكية جامعة السويس؛ لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وعلوم البحار، وتبادل الخبرات والتعاون المشترك في الأنشطة البحثية، فضلًا عن مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد وكلية علوم البحار والمصايد بجامعة البحر الأحمر بالسودان، إضافة إلى الإحاطة بخطاب شركة جاسكو بشأن مرور خط الغاز داخل محطة المكس فرع الإسكندرية.

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