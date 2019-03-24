محافظ كفر الشيخ يتابع وصول معدات النظافة الجديدة

تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، وصول بعض معدات النظافة الجديدة تمهيدًا لتوزيعها على القرى، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018 ـ 2019م.



وقال المحافظ، أنه تم دعم جهاز النظافة بالمحافظة بـ 10 سيارات حمولة 5 طن بتكلفة 4.5 مليون جنيه لتوزيعها على القرى لتحسين الخدمات للمواطنين، ورفع مستوى النظافة بها، مضيفًا أنه تم تسليم 11 لودر زاحف لهذه القرى، ودعم منظومة النظافة بالمعدات اللازمة لها لتحسين مستوى النظافة بالمراكز والمدن بتكلفة 58 مليون جنيه تضمنت معدات النظافة والحماية المدنية والمرور،



وأكد محافظ كفر الشيخ، على تعظيم موارد المحافظة لصالح التنمية، وتحسين كافة الخدمات للمواطنين بالمدن والقرى، مشيرًا إلى أن قد تم إنشاء وحدة التدخل السريع لمنظومة النظافة بالمحافظة تحت إشراف مدير عام النظافة والتجميل، وتكون مهمتها إزالة أى أسباب للشكاوى، ودعم منظومة النظافة بالمراكز والمدن للتدخل فورًا لرفع كفاءة منظومة النظافة حال الاحتياج إليها بأى من الوحدات المحلية بالمراكز والمدن.



وشدد المحافظ، على ضرورة توعية المواطنين بما تقوم به الدولة من جهود وإنجازات غير مسبوقة فى النهوض بقطاع النظافة بالمحافظة لصالح التنمية والمواطن والحفاظ على البيئة، لافتًا أن هناك تعاون وتنسيق متبادل بين جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة وبين الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى، وذلك بالاستغلال الأمثل للمعدات لصالح المواطن.



وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم توزيع هذه السيارات على القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وسوف يتم تدبير مخصصات مالية لشراء معدات لتغطية كل القرى، وأن المحافظة فى حاجه 220 معدة لتغطية كل القرية، متابعًا أنه سيتم توزيع المعدات علي القرى، لرفع كفاءة منظومة النظافة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك، بحضور المهندس هشام فتحى، مدير عام جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة، والمحاسب على الطباخ، مدير عام الشئون المالية، والمهندس جبر العافى، مشرف عام حملات النظافة، وعدد من القيادات التنفيذية.

