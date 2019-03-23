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السبت 23/مارس/2019 - 10:09 م

تفاصيل اجتماع وزراء خارجية ورؤساء مخابرات مصر والأردن والعراق

تفاصيل اجتماع وزراء
ألفت الكحلي
dostor.org/2563656

عُقد بالقاهرة مساء اليوم، اجتماعا سُداسيا ضم وزراء خارجية ورؤساء أجهزة المخابرات في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق.

وقال المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عقب انتهاء أعمال الاجتماع السُداسي، إن الاجتماع يأتي في إطار التحضير للقمة الثلاثية المرتقبة غدا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، من أجل تعزيز التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات، وبما يُسهم في دفع مسيرة التعاون والعمل العربي المشترك ويحقق لشعوب المنطقة المزيد من التقدم والرخاء والتنمية.

وأضاف حافظ، أن الاجتماع شهد أيضا تبادلًا للرؤى حول أهم القضايا الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة التي تشغل بال المنطقة العربية وشعوبها بما في ذلك سبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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