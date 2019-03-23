"آبل" تحدّث برمجيات جميع أجهزتها الإلكترونية

قال الصحفي والمدون الشهير، مارك جورمان، إن "آبل" تنوي إطلاق تحديثات جديدة لأنظمة تشغيل أجهزتها الإلكترونية قريبا.



وتوقع جورمان أن نسخة "iOS 12.2" المعدّلة المخصصة لتشغيل هواتف "آيفون" وحواسب "آباد" اللوحية، ستتوفر للمستخدمين في الأسبوع الأخير من شهر مارس 2019.



وتزامنا مع إطلاق هذه النسخة من "iOS"، من المفترض أن تطلق "آبل" أيضا نسخة "macOS 10.14.4" من نظام التشغيل المخصص لحواسبها الشخصية والمكتبية، والذي خضع للاختبار لمدة شهرين.



كما يمكن أن تصدر الشركة أيضا نظام التشغيل "watchOS 5.2" الذي سيعمل على ساعاتها الذكية، ويضيف لها ميزات إضافية تتعلق بقياس نبضات القلب ومعدلات النشاط البدني للمستخدم، ووضع مخطط بياني لنشاط القلب للتنبؤ بأمراض محتملة.



ومن المتوقع أن تكون لسماعات "AirPods" قريبا القدرة على التعامل مع مساعد "Siri" الصوتي، ليتمكن المستخدم من التحكم بها دون الرجوع لشاشة الهاتف.