إيهاب خضر: إقامة 150 محطة تحلية ومعالجة بـ23.7 مليار جنيه بنهاية عام 2022

نعمل على توصيل مياه الشرب النظيفة إلى 330 مدينة و4740 قرية فى 27 محافظة



تنفيذ 2000 مشروع مياه وصرف فى 2019.. وجارٍ إحلال وتجديد المحطات المتهالكة



تغطية 98% من القرى بالمياه.. وإيصال الصرف الصحى فى 60% منها خلال 3 سنوات



استئناف جميع المشروعات المتوقفة قبل 2014.. والعمال والمهندسون والشركات مصريون



تدشين 38 مشروعًا بسيناء بـ15 مليار جنيه واستراتيجية للقضاء على «الصرف فى النيل»



قال المهندس إيهاب أحمد خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إن الهيئة تعتزم إقامة ١٥٠ محطة تحلية مياه البحار ومعالجة ثنائية وثلاثية لمياه الصرف، بتكلفة إجمالية تبلغ ٢٣.٧ مليار جنيه، بجانب مد الصرف الصحى إلى ٦٠٠ قرية، وذلك بنهاية العام ٢٠٢٢.

وكشف «خضر»، فى حواره مع «الدستور»، عن أن الهيئة تعمل على توصيل مياه الشرب النظيفة إلى ٣٣٠ مدينة و٤٧٤٠ قرية فى محافظات الجمهورية الـ٢٧، لافتًا إلى أن خطة العام المالى الجارى تتضمن تنفيذ ٢٠٠٠ مشروع فى المياه والصرف الصحى.

وأشار إلى تغطية ٩٨٪ من القرى بمياه الشرب، مع العمل على مد خدمة الصرف الصحى إلى ٦٠ منها خلال ٣ سنوات، ملقيًا الضوء فى الوقت ذاته على استهداف الحكومة توفير احتياجات المحافظات الساحلية من المياه عن طريق محطات التحلية، لتوفير مياه نهر النيل والمياه الجوفية لباقى المحافظات.



■ بداية.. ما أبرز الأهداف والمشروعات التى تتضمنها خطة الهيئة فيما يتعلق بمياه الشرب؟

- التغطية بمياه الشرب تمتد إلى ٩٦٪ من سكان الجمهورية، من خلال طاقة مُنتَجة تبلغ ٢٥.٥ مليون م٣يوم «بما يعادل ٩.٣ مليار م٣سنة»، ويتبقى ٤٪ فقط من السكان غير مخدومين بمياه الشرب، بجانب الأماكن المُغذاة بكميات غير كافية من المياه.

ونعمل من خلال مشروعات الهيئة المختلفة على توصيل مياه الشرب النقية إلى ٣٣٠ مدينة و٤٧٤٠ قرية وأكثر من ٢٧ ألف نجع وعزبة وتابع فى محافظات الجمهورية الـ٢٧، تختص الهيئة بمشروعات ٢٣ محافظة منها، فيما يتولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى مشروعات المحافظات الأربع المتبقية.

ولتنويع مصادر المياه، وعدم الاعتماد على المياه السطحية فقط فى توفيرها للسكان، توسعت الهيئة فى إنشاء محطات التحلية، خاصة فى المحافظات الساحلية، وتنفذ حاليًا ١٤ محطة تحلية بطاقة ١٩٥ ألف م٣يوم، بتكلفة ٤.٤ مليار جنيه، بمحافظات جنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح وبورسعيد، ومن المخطط الانتهاء منها تباعًا حتى يونيو ٢٠٢٠.

وبصفة عامة، الطاقة المضافة لمياه الشرب خلال الفترة من ١٩٨٢ حتى ٢٠١٣ «٣١ سنة»، بلغت ٢٨ مليون متر مكعب يوم، أما الطاقة المضافة لمياه الشرب خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨ «٤ سنوات»، تبلغ ١٢ مليون متر مكعب يوم.

■ ماذا عن أهداف ومشروعات الهيئة فى مجال الصرف الصحى؟

- الصرف الصحى يخدم ٩٦٪ من سكان الحضر، و٣٤٪ من سكان المناطق الريفية، بحجم طاقة معالجة يبلغ ١٠.٥ مليون م٣يوم «بما يعادل ٣.٩ مليار م٣سنة»، وجارٍ العمل على مد الصرف الصحى إلى ٦٠٠ قرية، تنتهى تباعًا بنهاية عام ٢٠٢٢.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة استخدام جميع البدائل المتاحة لزيادة الوعاء المائى لمصر، توسعت الهيئة فى إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، خاصة فى محافظات الوجه القبلى، ويبلغ عددها ١٣٦ محطة معالجة.

وتتنوع هذه المحطات ما بين ٣٢ محطة معالجة ثلاثية، بإجمالى طاقة ٦٧٤ ألف م٣يوم، وبتكلفة ٦.٧ مليار جنيه، و١٠٤ محطات معالجة ثنائية، بإجمالى طاقة ١.٩ مليون م٣يوم، وبتكلفة ١٢.٦ مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء منها تباعًا حتى نهاية عام ٢٠٢٠.

وبصفة عامة، بلغت الطاقة المضافة لمشروعات الصرف الصحى خلال الفترة من ١٩٨٢ حتى ٢٠١٣ «٣١ سنة» ٤ ملايين متر مكعب يوم، فيما بلغت الطاقة المضافة لمشروعات الصرف الصحى خلال الفترة ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨، نحو ٣ ملايين متر مكعب يوم.

■ هل لك أن تطلعنا على خطة العام المالى الحالى على وجه التحديد؟

- نستهدف خلال خطة العام المالى الحالى تنفيذ ٢٠٠٠ مشروع باستثمارات ٨.٨٥٦ مليار جنيه، من بينها ٤٣ مشروع مياه بطاقة ١٠٦٧.٥ ألف متر مكعب يوم، و٣٨ مشروع صرف صحى فى المدن بطاقة ٧٨٦.٥ الف متر مكعب يوم، وصرف صحى فى ٩١ قرية بتكلفة ٢.١٨٧ مليار جنيه.

■ فلنتحدث عن محطات مياه الشرب بشكل تفصيلى.. ما المعايير التى تم إنشاء هذه المحطات بناءً عليها؟

- حق كل مواطن مصرى فى الحصول على المياه النظيفة اللازمة لاحتياجاته اليومية، والتى تختلف من المدينة إلى القرية، بمتوسط حوالى ٢٠٠ لتر للفرد فى اليوم، بجانب وجود أرض تصلح لإقامة المحطة مطابقة لاشتراطات الجهات المعنية مثل وزارتى الصحة والبيئة، فضلًا عن وجود مصدر دائم للمياه «النيل- ترع- آبار جوفية.. إلخ» تتوافر به كمية المياه، وبشرط الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والرى.

■ كيف تواجهون مشكلة القرى المحرومة من المياه أو الصرف الصحى، خاصة بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء منها فى ضوء مبادرته «حياة كريمة»؟

- بالنسبة لمياه الشرب: تمت تغطية ١٠٠٪ من المدن، وحوالى ٩٨٪ من القرى، والباقى تتم خدمته بنسب متفاوتة بضغوط وكميات منخفضة نسبيًا أو بنظام «المناوبات». وبالنسبة للصرف الصحى، تمت تغطية ٨٨٪ من المدن، وسيتم الانتهاء من الباقى خلال عامين، وحوالى ٢٩٪ من القرى ومن المستهدف الوصول إلى نسبة ٦٠٪ من القرى ضمن خطة متوسطة الأجل حتى ٢٠٢٢.

■ كيف يتم توزيع إنشاء محطات المياه والصرف الصحى على مستوى الجمهورية؟

- يتم إنشاء المحطات طبقًا لاحتياجات كل محافظة، وتغطى كل أنحاء الجمهورية، فلدينا العديد من محطات تحلية مياه البحر، من بينها: العريش ١،٢، ومطروح، والبحر الأحمر، ومحطات صرف صحى: بلانة، وكيما ١،٢،٣، والضبعة.

■ ماذا عن استكمال مشروعات المياه التى كانت متوقفة قبل عام ٢٠١٤؟

- تم استئناف العمل بجميع مشروعات المياه المتوقفة قبل عام ٢٠١٤، بعدما وفرت الدولة الاعتمادات المالية اللازمة، والتى أسهمت فى دخول معظم هذه المشروعات الخدمة، ومن بينها: محطة مياه «المفتى» فى كفرالشيخ، ومحطة مياه «دمرو» وشبكاتها فى الغربية.

■ المحطات المتهالكة.. إلى أين وصلت أعمال التجديد والإحلال بها؟

- محطات المياه والصرف الصحى المتهالكة يتم إجراء أعمال الإحلال والتجديد بها بمعرفة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لها فى الموازنة العامة للدولة سنويًا.

■ متى سيتم الانتهاء وتسليم هذه المشروعات، سواء الخاصة بالمياه أو الصرف الصحى أو محطات تحلية المياه؟

- الهيئة لا تدخر جهدًا فى إنهاء وتسليم هذه المشروعات فى مواعيدها المقررة طبقًا للبرامج الزمنية الموضوعة لكل مشروع، ومن المخطط إنهاء ٤٣ مشروع مياه، و٣٨ مشروع صرف صحى فى المدن، و٩١ بالقرى، ضمن خطة العام المالى الحالى.

■ كم تبلغ التكلفة الفعلية لتلك المشروعات؟

- ميزانية الهيئة خلال العام المالى الحالى ٢٠١٨٢٠١٩، تبلغ ٨.٨٥٦ مليار جنيه، بالإضافة إلى ٢٠٠ مليون جنيه قروضًا، بإجمالى ٩.٠٥٦ مليار جنيه، وهى تعمل حاليًا فى حوالى ٢٠٠٠ مشروع.

وهناك بعض المنح والقروض لتنفيذ بعض المشروعات مثل: قرض نمساوى لمحطة تحلية العريش ومحطة تحلية سيدى عبدالرحمن، وقرض صندوق الإنماء الكويتى لـ٨ محطات تحلية فى جنوب سيناء، وقرض إسبانى لـ٤ محطات صرف صحى فى الصعيد، وقرض كويتى لتغذية ٢٤٠ قرية بمياه الشرب.

وأشير هنا إلى أن كل عمليات الإنشاء والإحلال والتجديد، تتم بسواعد مصرية، وشركات مقاولات مصرية من القطاعين العام والخاص.

■ فلنتحدث عن بعض هذه المشروعات بالتفصيل.. هل لك أن تطلعنا على تفاصيل مشروع «كيما ٣» فى أسوان الذى تم الانتهاء منه أواخر العام الماضى؟

- المشروع بطاقة ٣٥ ألف متر مكعب يوم، وتبلغ تكلفته ٢٥٠ مليون جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذه فى زمن قياسى يبلغ ٧ أشهر، عن طريق إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وجارٍ الآن أعمال التسليم الابتدائى، والغرض منه استيعاب كمية المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية لمحطتى صرف صحى «كيما ١» و«كيما ٢».

■.. والمشروعات الجارى تنفيذها فى سيناء؟

- جارٍ العمل فى ٣٨ مشروعًا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، بتكلفة حوالى ١٥ مليار جنيه، ومن بينها: محطات تحلية مياه البحر «العريش ١، العريش ٢، العريش ٣، الشيخ زويد» فى شمال سيناء، ومحطات التحلية فى الجنوب، فضلًا عن مشروعات الصرف الصحى فى المدن وبعض القرى، والمشروعات الأخرى فى بقية محافظات القناة.

■.. ومحطات المعالجة الثلاثية والثنائية واستخداماتها فى توفير المياه؟

- يوجد اهتمام كبير من القيادة السياسية بإنشاء محطات معالجة الصرف الصحى الثلاثية، لتلافى أى أزمات مستقبلية نتيجة نقص المياه، وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحى، وجارٍ بالفعل تنفيذ ٣٢ محطة معالجة ثلاثية بواقع: ١٩ محطة فى الوجه القبلى، و١٣ محطة فى الوجه البحرى.

وفيما يتعلق بمحطات المعالجة الثنائية، جارٍ تنفيذ ١٠١ محطة بواقع: ٣٣ فى الوجه القبلى، و٧١ فى الوجه البحرى، ويصرف إنتاجها على المصارف لخلق الاتزان المائى، ويمكن استخدامها فى بعض الزراعات للنباتات التى لا تؤكل مباشرة، كما يمكن استخدامها فى زراعة الغابات الشجرية، وكذلك فى إنتاج الوقود الحيوانى مثل غاز الميثان.

■ ماذا عن محطات تحلية مياه البحر التى تستهدف هى الأخرى توفير المياه؟

- إدراكا منا بمحدودية موارد المياه التقليدية، رأت الحكومة ضرورة فتح المجال أمام الموارد غير التقليدية، وأيقنت أن البحار هى المورد اللانهائى للمياه، فاتجهت إلى استخدام تكنولوجيا تحلية مياه البحر، وأنشات بالفعل عددًا من محطات التحلية فى المحافظات الساحلية مثل: شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وبورسعيد، ومطروح، ومنطقة الساحل الشمالى.

ومن بين محطات التحلية الجارى العمل فيها: «العريش ١- العريش ٢- العريش ٣- الشيخ زويد» بمحافظة شمال سيناء، و«نبق- الطور- رأس سدر- أبوزنيمة- دهب- نويبع- شرم الشيخ- أبورديس» بجنوب سيناء، و«الرميلة- الضبعة- سيدى برانى- السلوم- غرب مطروح- الحمام- النجيلة» بمطروح، و«اليسر- القصير- سفاجا- مرسى علم- الغردقة- الزعفرانة- راس غارب» بالبحر الأحمر، و«غرب بورسعيد» فى بورسعيد.

والاتجاه الرئيسى لدينا هو تغطية احتياجات المحافظات الساحلية من مياه الشرب عن طريق محطات التحلية تلك، وبالتالى توفير مياه النيل والمياه الجوفية لباقى المحافظات.

■ ما التكلفة الفعلية لإنشاء محطات تحلية البحر؟

- تتحدد تكلفة محطة تحلية البحر طبقًا لطاقتها الإنتاجية، ولكن نستطيع القول إن متوسط تكلفة الإنشاء للمتر المكعب الواحد حوالى ٢٠ ألف جنيه حاليًا.

■كيف تواجهون مشكلة الصرف الصحى فى نهر النيل؟

- تم توصيل خدمة الصرف الصحى للمدن ومعظم القرى الواقعة على ضفاف النيل، وجارٍ استكمال توصيل الصرف الصحى لباقى القرى، فى إطار الأولوية القصوى التى توليها الدولة للحفاظ على النهر من التلوث.



