حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 24 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، الموافق 24 مارس 2019، وفيما يخص برج الدلو، قالت:



مهنيًا: وضّح كلامك، ونظّم وقتك بشكل جيد تفاديًا لتزامن الواجبات، وأنصح لك عدم التطرق إلى مواضيع حساسة والانسحاب، ومن الأفضل الانعزال قليلًا.



عاطفيًا: تتدارك الأمر وتسارع إلى تصحيح الخطأ، وهذا أمر ممتاز ونافع، ولكن لا تتسرّع في البوح بكلّ ما يجول في خاطرك ولا سيما هذا اليوم.



صحيًا: في الجو خيبة أو شعور بالذنب أو تراجع في المعنويات، ما يسبب لك إزعاجًا يمكن أن يتطور إلى ألم.

