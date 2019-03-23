10 جرامات من السوداني تحمي من ضعف الذاكرة

تتزايد احتمالات الإصابة بضعف الذاكرة والخرف مع التقدم في العُمر، لكن وفقًا لدراسة جديدة يحسّن تناول 10 جرامات من السوداني يوميًا أداء الذاكرة بنسبة 60%، ويقي من الخرف، ويمكن الحصول على هذه الفائدة الوقائية من خلال أكل أنواع أخرى من المكسرات، لأن تركيبتها هي والسوداني توفّر المغذيات المطلوبة لخلايا الدماغ العصبية.



وأجريت الدراسة في جامعة ساوث أستراليا، وأظهرت أن السوداني يحتوي على عناصر مضادة للالتهابات التي تؤثر على الخلايا العصبية، وتضعف قدرات التفكير والتذكّر.



واعتمدت بيانات الدراسة التي نُشرت في "ذا جورنال أوف نيوتريشن" على قاعدة بيانات لدراسة صينية عن الشيخوخة شارك فيها 4822 شخص أعمارهم تزيد عن 55 عامًا.



وأظهرت النتائج أن أكل السوداني لا يطيل العُمر فقط وإنما يحمي خلايا الدماغ من التدهور المعرفي وضعف الذاكرة الذي يحدث في الشيخوخة.