يقدم موقع "الفجر" بثا مباشرا لمباراة مصر والنيجر، اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2019.

شاهد الان بث مباشر .. مباراة مصر والنيجر اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2019 على BEINSPORTS

ويواجه منتخب مصر اليوم نظيره النيجر على ملعب جينرال سيني كونتش، وسيتم نقل المباراة التي تنطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم، التي تقام في نيامي عاصمة النيجر، عبر قناة «بي إن سبورت HD3»، وسيتولى التعليق عليها المصري محمد الكواليني.

شاهد الان بث مباشر .. مباراة مصر والنيجر اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2019 على BEINSPORTS

شاهد الان بث مباشر .. مباراة مصر والنيجر اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2019 على BEINSPORTS

وشاهد بث مباشر لمباراة مصر والنيجر من هنا:

شاهد الان بث مباشر .. مباراة مصر والنيجر اليوم في تصفيات أمم أفريقيا 2019 على BEINSPORTS