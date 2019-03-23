مشاهدة مباراة مصر والنيجر " بث مباشر "

يلتقي اليوم منتخب مصر ضد النيجر في المباراة النهائية لتصفيات أمم أفريقيا ٢٠١٩ وتذيع البوابة نيوز البث المباشر لمباراة مصر ضد النيجر وضمن المنتخب المصري الصعود برصيد ١٢ نقطة متساويا مع المنتخب التونسي .

موعد البث المباشر لمباراة مصر ضد النيجر .

تقام مباراة مصر ضد النيجر في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على أرض النيجر وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين قد إنتهت بنتيجة ٦- صفر في استاد برج العرب وعلى الرغم من عدم تأثير المباراة على صعود منتخب مصر الا أن الجهاز الفني يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية مواصلة سلسلة اللاهزيمة والاستعداد النهائيات التي تقام في مصر يونيو القادم.